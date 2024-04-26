Погрози та скандали: бійці ТЦК показали робочі будні (відео)

За свідченням журналістів, ставлення до військовослужбовців ТЦК та СП погіршилося в рази, хоча до 90% працівників у колишніх військкоматах — ветерани бойових дій.

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Ще донедавна роботу ТЦК та СП було не прийнято висвітлювати в інформаційному просторі, а керівництво колишніх військкоматів навідріз відмовлялося коментувати свою діяльність і співпрацювати з медійниками. Наразі журналісти "Громадського" зняли відео з красномовною назвою "В гостях у ТЦК", в якому одним оком зазирнули у будні працівників територіальних центрів і розповіли про ситуації, які з ними трапляються.

За роботою мобільної групи Тульчинського ТЦК Вінницької області спостерігала журналістка Мар’яна П‘єцух, яка разом з військовослужбовцями проїхала по зоні їхньої відповідальності і зауважила, що зрештою ставлення до самої структури ТЦК та його представників погіршилося у рази. І це особливо помітно на фоні різних скандалів про перевищення повноважень з боку працівників військкоматів, "запихання" чоловіків в автобуси, а також через корупційні скандали окремих очільників територіальних центрів.

На собі це відчувають й самі військовослужбовці, багато з яких — учасники бойових дій і внаслідок серйозних поранень опинилися на службі у ТЦК. Натомість замість пошани і подяки у свій бік вони досить часть чують прокльони, на них навіть нападають. Так, один зі співробітників зауважив, що багато хто починає кричати, не думаючи про те, що, наприклад, у нього немає барабанної перетинки після фронту.

У відео вони розповіли журналістці, кого вони відразу везуть до військкоматів, як оцінюють роботу своїх побратимів в інших регіонах країни, чи згодні з їхніми методами і чи не бояться людської агресії у свій бік.

Одним з прикладів такого ставлення стала поведінка літнього чоловіка на милицях у селі Кирнасівка, який відразу почав лаятися на співробітників ТЦК.

"Чоловіків — валом! Чого до мого сина вчепились? Депутатів у Києві хай мобілізують!" — емоційно кричав пенсіонер-інвалід.

Він приїхав на перехрестя після дзвінка свого сина, якого зупинили на вулиці співробітники Тульчинського районного ТЦК. Виявилося, що той перебуває у розшуку, оскільки не поновив військово-облікові документи, хоча мав це робити кожні пів року, навіть якщо має бронь як єдиний опікун батька-інваліда.

Військовослужбовці засвідчують: дійсно, найбільше сперечаються з ними якраз ті, хто має бронь і знає, що мобілізувати їх не можуть. Так, мовляв, вони самостверджуються.

Молодик, до якого на виклик приїхав батько, висловив медійниці свою думку, що війну вже час закінчувати.

"Це не вихід, що гине багато молодих хлопців. Потрібно вирішувати на дипломатичному рівні", — зауважив він.

При цьому на запитання журналістки, чи вважає він, що з лідером РФ Володимиром Путіним, який розуміє тільки силу, можна про щось домовитися, він відзначив, що потрібно хоча б спробувати.

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Поїхав добровільно: у обласному ТЦК Львівщини прокоментували інцидент з волонтером із Харкова

Нагадаємо, що 26 квітня повідомлялося, що на Львівщині працівники ТЦК схопили волонтера і водія ГО "Порятунок тварин Харкова" і зачинили його у будівлі ТЦК в Мостиську.

Фокус розповідав 26 квітня, що у тому самому місті Тульчин Вінницької області співробітники ТЦК насильно мобілізували 21-річного молодого чоловіка Назарія Деруна. Його силою забрали для проходження військово-лікарської комісії, а після відправили до військової частини.