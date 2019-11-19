Чехия поддерживает территориальную целостность и реформы в Украине, – премьер Бабиш

Чехия поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины, а также реформы, которые проводят украинские власти.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

"Мы поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Украины, а также ее народ, осуждаем аннексию Крыма... Чехия продолжит предоставлять гуманитарную помощь пострадавшим на Донбассе", – заявил Бабиш.

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Также премьер напомнил, что с 2014 года Чехия предоставила Украине 15 млн евро, а чешские предприниматели внимательно следят за антикоррупционной деятельностью и за реформами в Украине.

Президент Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что шаги украинской власти по улучшению бизнес-климата привлекают иностранный бизнес.

"Верю: Украинско-чешский бизнес-форум увеличит объем чешских инвестиций в Украину и активизирует взаимную торговлю", – заявил Зеленский.

Под конец своей речи Бабиш пригласил Зеленского посетить Прагу.

Как ранее сообщал Фокус:

11 сентября, президент Чехии Милош Земан принял делегацию "Всемирного Совета подкарпатских русинов". Стороны обсудили вопрос "большей автономии Закарпатской области в Украине".

На следующий день МИД Украины потребовал разъяснений от чешского посла по поводу встречи президента Чехии Милоша Земана с представителями НО "Всемирный совет подкарпатских русинов".