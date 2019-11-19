Украина готова к компромиссам на нормандской встрече, – Пристайко

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на брифинге с главой МИД Германии Хайко Маасом заявил, что Украина готова к разумному компромиссу на предстоящем парижском саммите "нормандской четверки".

Об этом сообщает Левый берег.

"Мы надеемся, что на этой встрече мы достигнем реального прогресса, которого мы ожидали с 2016 года, когда была последняя встреча в нормандском формате", – сказал Пристайко.

Он добавил, что украинская сторона надеется, что предстоящая встреча будет результативной и принесет долгожданный прогресс в урегулировании ситуации на востоке Украины. При этом, по его словам, Украина готова к разумным компромиссам.

"Мы едем на нормандскую встречу с открытыми идеями. Мы готовы воспринять разумный компромисс и привести домой прогресс, к которому так давно стремимся", – сказал Пристайко.

Как ранее сообщал Фокус:

15 ноября в Киеве, Париже и Берлине сообщили, что встреча нормандской четверки состоятся 9 декабря в столице Франции.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что текст коммюнике уже подготовлен и передан на согласование лидерам нормандской четверки.