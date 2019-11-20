В Херсоне хотят открыть первый в Украине офис евроинтеграции

В Украине намерены реализовать пилотный проект по созданию региональных офисов, которые будут способствовать евроинтеграции страны.

Об этом сказала заместитель главы службы вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Лариса Полищук, сообщает Укринформ.

"Что касается офисов по вопросам евроинтеграции, сейчас мы говорим о пилотном проекте. Мы рассматриваем возможность работы по этому вопросу в Херсонской области, в приоритете правительства было сказано о том, что мы сейчас попробуем сосредоточиться на южных и восточных регионах. Пилотный проект – это будет у нас Херсон. Второй – мы смотрим на Харьков", – сказала она.

По ее словам, проект будет реализовываться путем самофинансирования вместе с европейцами.

Кроме того, заместитель министра финансов Василий Шкураков объяснил, что документ о выделении денег для работы программы, уже передан в Верховную Раду.

"Также будут подаваться предложения от народных депутатов и при рассмотрении в первом чтении, Министерство финансов будет дорабатывать его согласно этих предложений. Поэтому мы просим этот вопрос включить-рассмотреть – и уже тогда для подготовки ко второму чтению законопроект будет дорабатываться", – сказал он.

Как ранее сообщал Фокус:

В июле Кабинет министров постановил ликвидировать правительственный офис по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.