Нардеп Роман Иванисов приостанавливает членство во фракции "Слуга народа"

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Роман Иванисов заявил о приостановке членства во фракции на время проверки обнародованной в СМИ информации.

Об этом он написал на странице в Facebook.

"Чтобы не ставить под удар репутацию всего коллектива, я принял решение приостановить свое членство во фракции на время проверки обнародованной в СМИ информации. Обратился с этим предложением к председателю фракции Давиду Арахамии, и он поддержал меня. Вместе с тем, считаю, что господина Рябошапку умышленно ввели в заблуждение. Офис генпрокурора уже дал опровержение озвученной сегодня в отношении меня информации", - написал он.

Иванисов также считает, что "заказчики тратят бешеные деньги" на пиар-кампанию против него.

Депутат подчеркнул, что скоро будет готов обнародовать достоверные доказательства того, что "это спланированная информационная атака против него за его антикоррупционную деятельность".

Иванисов пообещал в ближайшее время назвать имя "заказчика".

Вместе с тем Иванисов заявил, что "благодарен своим коллегам за простую человеческую поддержку в последние три дня".

Как ранее сообщал Фокус:

Ранее появилась информация, что Иванисов был задержан в 1995 году и отбывал по решению суда наказание в виде лишения свободы за изнасилование несовершеннолетней в исправительных колониях общего режима.