"Хто сказав на мамку падло". Кто выиграет от противостояния Зеленского и Тимошенко

"Раз в пять лет Юлия Тимошенко уходит в оппозицию к действующему президенту, имитируя заботу о народе. Но посмотрите, какой красивый вид имеет сейчас "оппозиция". Такая фигура! А знаете, почему? Потому что сейчас ей просто не дают "сладенького", — написал 19 ноября у себя в Facebook Владимир Зеленский.

Тимошенко приняла удар. На её Facebook появился пост: "Раз в пять лет некоторым украинским президентам кажется, что они взяли джекпот! А дальше всё по сценарию. Ну, вы в курсе. Словом, ждём вас на корпоративах. Можно со своим пианино", — лидер "Батькивщины" прозрачно намекнула на выступление "Квартала 95", где тогда ещё шоумен Зеленский имитировал игру на рояле причинным местом. Наверное, это самый унизительный для главы государства образ, доставшийся ему в наследство от прошлой жизни.

Поводом для обмена любезностями стало выступление Тимошенко на одном из ток-шоу, где лидер "Батькивщины" сказала: "Мы заявили, что переходим в оппозицию и не претендуем ни на какие кадровые назначения". Она уточнила, что в начале каденции Зеленского предлагала ему своих людей на серьёзные должности в рамках реализации программы её партии "Новый курс". Юлия Тимошенко не объявила, о ком конкретно идёт речь и на какие должности она протежировала этих людей. Однако источник Фокуса на Банковой уточняет: "Тимошенко стремилась получить влияние над Государственной продовольственно-зерновой корпорацией и завести на руководящие должности этого предприятия своих людей. У неё был целый список фамилий".

Владимир Зеленский на своей странице в Facebook подтвердил: лидер "Батькивщины" действительно предлагала свои кандидатуры на ряд высоких постов в обмен на "правильное" голосование в течение года. Однако получила отказ, поскольку "эпоха договорняков закончилась навсегда".

Судя по единогласному одобрению пользователей сети, в фейсбучной перепалке победила Тимошенко. А немного видоизменённый клип певицы Alyona Alyona "Хто сказав на мамку падло", в который вмонтировали лидера "Батькивщины", и вовсе превратил обвинения президента в фарс.

Немного конспирологии

В политической среде после появлений упомянутых ранее постов заговорили о том, что реальной причиной выпада Зеленского против Тимошенко стало её возможное сотрудничество с Ринатом Ахметовым. В последнее время лидер "Батькивщины" часто появляется на принадлежащем олигарху телеканале "Украина". Кроме того, нардеп Михаил Волынец из команды Тимошенко недавно взял на поруки Олега Ляшко. Последний якобы близок к Ахметову.

В "Батькивщине" связи Тимошенко с Ахметовым отрицают. "Я не знаю, кто и зачем распускает слухи, что Тимошенко входит в сферу интересов Ахметова. Перед выборами писали о том, что я человек Ахметова, но я от имени шахтёров всего лишь заключаю договора", — говорит Михаил Волынец, председатель Независимого профсоюза горняков Украины и нардеп от "Батькивщины".

В то же время нельзя исключать, что Тимошенко и богатейший человек страны всё же заключили ситуативный союз. Лидер "Батькивщины" ранее неоднократно использовала краткосрочные союзы для достижения своих политических целей. Стоит вспомнить хотя бы так называемую "ширку" — широкую коалицию между Партией регионов и БЮТ во времена президентства Виктора Ющенко, которая сорвалась в последний момент.

"В украинской политике объединение против власти — давняя традиция. Оно проходит куда легче, чем за что-то ещё", — подчёркивает политтехнолог Андрей Золотарёв.

Ещё одна гипотеза: заявление президента — лишь "многоходовка", которая позволит вывести Тимошенко в лидеры украинской оппозиции. Игорь Коломойский неоднократно называл лидера "Батькивщины" "своим другом", которому он будет помогать. Поэтому такое распределение власти и оппозиции выглядело бы довольно логичным. Однако в "Слуге народа" такое предположение опровергают. Нардеп Александр Дубинский в комментарии Фокусу заявил, что президент просто назвал вещи своими именами. "Я не думаю, что Тимошенко кто-то куда-то выводит. Это просто правда, которую стеснялись говорить раньше. Она, как и Ляшко, флюгер, реагирующий на политическую ситуацию, но только в том случае, если не учтены её финансовые интересы", — считает Дубинский.

Уверен в том, что президенту куда выгоднее видеть в роли главного оппозиционера Петра Порошенко, и политолог Вадим Карасёв. "Это точно не продуманная тактика по выведению Тимошенко в лидеры оппозиции, она была бы другой. Но Зеленский опрометчиво дал сигнал более мелким политсилам объединяться вокруг Тимошенко. Ведь вокруг Порошенко объединяться никто не будет. При этом Зеленскому видеть Порошенко главой оппозиции выгоднее, поскольку он дискредитирован: Гладковский, "Укроборонпром", дела в ГБР — есть на что надавить".

Всё только начинается

В любом случае последствия скандала больше ударят по президенту, чем по Тимошенко. "Зеленский поступил необдуманно, поскольку Тимошенко в роли лидера оппозиции для него крайне опасна", — считает Андрей Золотарёв. "Для Тимошенко оппозиция — привычная среда. Там наиболее ярко проявляются её качества, которые доставили серьёзную головную боль не одному президенту. Заполучить её как главного оппозиционера — ещё тот подарок Зеленскому", — отмечает эксперт.

Тимошенко — опытный политик и умеет неловкие и негативные ситуации использовать себе в плюс. Так, словесная дуэль с президентом снова сделала политика хедлайнером информационного пространства, и лидер "Батькивщины" обязательно использует это.

"Зеленский подарил Тимошенко великолепный шанс: мобилизовать электорат в преддверии местных выборов. Электорат Тимошенко левосоциалистический — аграрные области страны, "одноэтажная Украина". Более того, Ляшко освободил ей часть этой электоральной ниши. Порошенко же стал неактуален с его лозунгами относительно европейского выбора и НАТО", — считает Андрей Золотарёв.

Политолог Вадим Карасёв подчёркивает, что до сих пор никто из политиков ещё не заявлял, что готов возглавить оппозицию. Но перепалка с Зеленским даст Тимошенко дополнительный драйв, и многие недовольные начнут мобилизовываться вокруг лидера "Батькивщины". Одним словом, всё только начинается.