"У нас есть достоинство". В Киеве началось вече на Майдане

В четверг, 21 ноября, в Киеве на Майдане Независимости началась акция протеста против утверждения "формулы Штайнмайера" на предстоящих переговорах в Минске.

Вече в центре столицы было анонсировано "Движением сопротивления капитуляции". Акция протеста проходит под лозунгом "У нас есть достоинство". Изначально, количество заявленных участников было в переделах 50 тыс. человек.

Также в этот день участники акции собираются отметить День достоинства и свободы. Организаторы акции напоминают, что ровно шесть лет назад украинцы вышли на Майдан, чтобы защитить европейский выбор страны. По их словам, главным двигателем последовавшей революции стало "общее осознание личного, гражданского и национального достоинства".

"Сегодня наш народ снова чувствует угрозу нашей государственности, национальному достоинству, идентичности и родному языку. Чувствуем угрозу потери демократии, исторического шанса на вступление в НАТО и ЕС. Ежедневно видим, как нарушаются "красные линии" общих достижений, как регулярно власть испытывает общество, переходя за рамки дозволенного. Мы, украинские граждане, не имеем права молча наблюдать за этим. Граждане Украины должны продемонстрировать власти, что решительно настроены защитить достоинство, независимость и Конституцию Украины", – говорится в сообщении "Движение сопротивления капитуляции".

Из-за акции протеста, посольство США опубликовало на своей странице в Facebook предостережение, в котором граждан США просят соблюдать осторожность, избегать большого скопления людей. В посольстве ожидают, что в акции примут участие около 2 тыс. человек.

Стоит подчеркнуть, что пока на Майдане проходит праздничный концерт, а участники акции постепенно подходят на место встречи.

Как ранее сообщал Фокус: