В ГПУ планируют "налаживать коммуникации" с жителями Донбасса

ГПУ будет "налаживать коммуникации" с жителями временно оккупированных территорий для расследования военных преступлений.

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Так, в ходе рабочей встречи в ведомстве, замглавы ГПУ Гюндуз Мамедов заявил, что ведомство будет сотрудничать с общественными организациями в документировании военных преступлений.

Также он добавил, что в задачи Генпрокуратуры будет входить "налаживание коммуникации с людьми, которые находятся на временно оккупированных территориях и в зоне ООС".

Генпрокурор Руслан Рябошапка, в свою очередь, отметил, что создание в ведомстве Департамента надзора за ходом расследования преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта – важный элемент в реализации т.н. "переходного правосудия".

Как ранее сообщал Фокус: