В ГПУ планируют "налаживать коммуникации" с жителями Донбасса
ГПУ будет "налаживать коммуникации" с жителями временно оккупированных территорий для расследования военных преступлений.
Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
Так, в ходе рабочей встречи в ведомстве, замглавы ГПУ Гюндуз Мамедов заявил, что ведомство будет сотрудничать с общественными организациями в документировании военных преступлений.
Также он добавил, что в задачи Генпрокуратуры будет входить "налаживание коммуникации с людьми, которые находятся на временно оккупированных территориях и в зоне ООС".
Генпрокурор Руслан Рябошапка, в свою очередь, отметил, что создание в ведомстве Департамента надзора за ходом расследования преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта – важный элемент в реализации т.н. "переходного правосудия".
Как ранее сообщал Фокус:
- Премьер Гончарук говорил, что Кабмин закладывает реинтеграцию Донбасса в госбюджет и макроэкономический прогноз.
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По словам президента Зеленского, на восстановление разрушенного в результате боевых действий Донбасса будет необходимо более 10 млрд евро.
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В то же время, глава Мининфраструктуры Владислав Криклий заявил, что на один только запорожский мост нужно выделить примерно 14-15 млрд грн.
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Соответственно, для восстановления одних только прифронтовых районов Донбасса "не хватит и одного годового бюджета или даже два годовых бюджета".