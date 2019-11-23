Хомчак "никому не простит" недавних взрывов в Балаклее

После окончания расследования недавных взрывов на военном складе в Балаклее многие лишатся должностей, а некоторые – и вовсе уйдут из ВСУ.

С таким заявлением в интервью Укринформу выступил начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак.

"Это был первый случай в Вооруженных силах, когда во время инцидента на складах боеприпасов погибли военные саперы... Расследование этой трагедии продолжается", – говорит Хомчак.

Также начгенштаба отметил, что происшествие 15 ноября 2019 года не имеет ничего общего со взрывами арсеналов в предыдущие годы.

"Здесь был случай халатности тех, кто должен был контролировать и организовывать работу. Когда завершится расследование, многие лишатся должностей, а, возможно, и уйдут из ВСУ за то, что они это допустили", – заявил он.

"Я никому не буду прощать таких случаев, потому что безнаказанность рождает только больший бардак и опасность", – добавил Хомчак.

Как ранее сообщал Фокус:

15 ноября в Балаклее (Харьковская область), где находится арсенал Минобороны, прогремели взрывы. Двое военных погибли, еще четверо пострадали.

Позже в Генштабе рассказали, что во время загрузки подготовленных для утилизации остатков боеприпасов загорелся твердотопливный двигатель для ракет 3М9 зенитно-ракетного комплекса "Куб". Это и стало причиной взрывов.

17 ноября умер один из пострадавших военнослужащих, который получил ранение во время взрыва на складе боеприпасов Минобороны в Балаклее.