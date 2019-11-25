Путин не планирует отдельной встречи с Зеленским, – Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не планирует встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита в "нормандском формате".

Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, программа саммита находится в стадии подготовки.

"Пока нет никаких наметок по программе, это все в стадии подготовки... Соответствующие помощники президентов находятся в контакте, ведется проработка. Пока ясно только, что будет нормандский формат, так или иначе в рамках нормандского формата все четыре президента встретятся. А уже все остальное, что на полях будет происходить, эти модальности согласовываются", – сказал Песков.

Как ранее сообщал Фокус:

15 ноября в Киеве, Париже и Берлине сообщили, что встреча нормандской четверки состоятся 9 декабря в столице Франции. 18 ноября дату встречи подтвердили и в Кремле.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что текст коммюнике уже подготовлен и передан на согласование лидерам нормандской четверки.