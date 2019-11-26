Зеленский летит в Эстонию

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 26 ноября, с официальным однодневным визитом посетит Эстонию. Об этом сообщает пресс-служба канцелярии главы эстонского государства.

Отмечается, что Зеленский примет участие в церемонии возложения цветов к памятнику свободы на площади Вабадузе (Свободы). После этого там же планируется общение с местной украинской диаспорой.

"Президент Украины Владимир Зеленский посетит с официальным визитом Эстонию во вторник, во время которого он встретится с президентом Керсти Кальюлайд, премьер-министром Юри Ратасом и председателем Рийгикогу (парламент Эстонии, – ред.) Хенни Плулуаасом. Кроме того, главы государств примут участие в форуме Digital Society Sandbox", – говорится в сообщении.

Целью форума Digital Society Sandbox является объединить заинтересованные стороны цифрового общества из Эстонии и Украины. Планируется, что во время встречи министры по цифровым вопросам обеих стран подпишут меморандум.

Также Зеленский вместе со своим эстонским коллегой посетит военный полевой госпиталь.

Владимира Зеленского будет сопровождать его жена Елена Зеленская, министр цифровых трансформаций Украины Михаил Федоров, министр иностранных дел Вадим Пристайко, министр обороны Андрей Загороднюк, министр инфраструктуры Владислав Криклий и министр экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

Планируется, что на следующий день Зеленский посетит Литву.

Как ранее сообщал Фокус:

13 сентября президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд. На пресс-конференции после встречи Зеленский заявил, что местные выборы на Донбассе пройдут только после вывода российских войск и по украинскому законодательству.

В начале ноября Украину посетил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.