Зеленский: У нас Донбасс и Крым. Нам есть чем заняться, кроме звонков Трампу
Украина не вмешивается в американские выборы. О блокировке помощи США речи также не идет.
Об этом в ходе своего визита в Эстонию заявил президент Владимир Зеленский.
"Честно говоря, не очень люблю комментировать историю с телефонным разговором с президентом Трампом. Все, что было очень секретно, все открыто почитали. Мы не вмешиваемся в выборы, в геополитику США", – заявил Зеленский.
"У нас очень много проблем: у нас война на Донбассе, временно оккупированный Крым. Нам есть, чем заниматься, кроме звонков", – говорит глава Украины.
По его словам, это был разговор со стратегическим партнером, а о блокировке помощи речи не идет, и это "не из-за разговора по телефону" с президентом США.
"Наверное, еще что-то есть, но у меня было только два звонка с господином Трампом, но может появиться и третий, которого не было. Так бывает", – добавил Зеленский.
Как ранее сообащал Фокус:
- Скандал с импичментом в США начался в сентябре, когда СМИ сообщили, что Дональд Трамп в июльском разговоре с президентом Владимиром Зеленским пытался заставить Украину начать расследование против Джо Байдена.
- Предметом шантажа стала финансовая помощь Украине в сфере безопасности, в размере 250 млн. долларов.
- После этого, конгрессмены потребовали публикации стенограммы телефонного разговора Трампа и Зеленского. Белый дом дал свое согласие и опубликовал содержание беседы с украинским президентом.
- Также была опубликована и жалоба сотрудника разведки, который первым сообщил о давлении Трампа на Зеленского.
- На основании полученных данных, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.
- За это время, перед тремя комитетами Палаты давали показания, такие ключевые дипломаты, как Курт Волкер, Мари Йованович, Гордон Сондленд, Джордж Кент и другие.
- Поворотными показаниями в деле об импичменте можно назвать свидетельства временного поверенного США в Украине Уильяма Тейлора и чиновника из Совета нацбезопасности Белого дома Александра Виндмана, который присутствовал при разговоре двух президентов.
- 15 ноября Белый дом опубликовал расшифровку первого телефонного разговора президентов Трампа и Зеленского, в которой украинский лидер обещал подучить английский язык.