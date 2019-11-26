Зеленский: У нас Донбасс и Крым. Нам есть чем заняться, кроме звонков Трампу

Украина не вмешивается в американские выборы. О блокировке помощи США речи также не идет.

Об этом в ходе своего визита в Эстонию заявил президент Владимир Зеленский.

"Честно говоря, не очень люблю комментировать историю с телефонным разговором с президентом Трампом. Все, что было очень секретно, все открыто почитали. Мы не вмешиваемся в выборы, в геополитику США", – заявил Зеленский.

"У нас очень много проблем: у нас война на Донбассе, временно оккупированный Крым. Нам есть, чем заниматься, кроме звонков", – говорит глава Украины.

По его словам, это был разговор со стратегическим партнером, а о блокировке помощи речи не идет, и это "не из-за разговора по телефону" с президентом США.

"Наверное, еще что-то есть, но у меня было только два звонка с господином Трампом, но может появиться и третий, которого не было. Так бывает", – добавил Зеленский.

Как ранее сообащал Фокус:

Скандал с импичментом в США начался в сентябре, когда СМИ сообщили, что Дональд Трамп в июльском разговоре с президентом Владимиром Зеленским пытался заставить Украину начать расследование против Джо Байдена.

Предметом шантажа стала финансовая помощь Украине в сфере безопасности, в размере 250 млн. долларов.

Также была опубликована и жалоба сотрудника разведки, который первым сообщил о давлении Трампа на Зеленского.

На основании полученных данных, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.