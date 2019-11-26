Зеленский: У нас Донбасс и Крым. Нам есть чем заняться, кроме звонков Трампу

2019-11-26 14:31:50

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"У меня было только два звонка с господином Трампом, но может появиться и третий, которого не было. Так бывает", – отшутился президент

Украина не вмешивается в американские выборы. О блокировке помощи США речи также не идет.

Об этом в ходе своего визита в Эстонию заявил президент Владимир Зеленский.

"Честно говоря, не очень люблю комментировать историю с телефонным разговором с президентом Трампом. Все, что было очень секретно, все открыто почитали. Мы не вмешиваемся в выборы, в геополитику США", – заявил Зеленский.

"У нас очень много проблем: у нас война на Донбассе, временно оккупированный Крым. Нам есть, чем заниматься, кроме звонков", – говорит глава Украины.

По его словам, это был разговор со стратегическим партнером, а о блокировке помощи речи не идет, и это "не из-за разговора по телефону" с президентом США.

"Наверное, еще что-то есть, но у меня было только два звонка с господином Трампом, но может появиться и третий, которого не было. Так бывает", – добавил Зеленский.

Как ранее сообащал Фокус:

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