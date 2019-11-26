Посол ЕС сравнил Украину с Эстонией 90-х годов

Посол Европейского Союза в Украине Матти Маасикас заявил, что при общении с украинскими политиками нередко вспоминает Эстонию 1990-х годов. Об этом он сказал в интервью Европейской правде.

"Некоторые вещи, которые сейчас происходят в Украине, мне хорошо знакомы. Когда я общаюсь с украинскими министрами, то нередко вспоминаю Эстонию в 90-е годы, когда там были молодые министры возрасте около 30 лет, полные энтузиазма совершить нечто, и делать это быстро ", – сказал Маасикас.

По его словам, в Брюсселе "одни скажут, что ключевое значение имеет скорость реформ" в Украине, а "другие – что качество важнее, чем скорость". Но дипломат признался, что чувствует себя "на одной волне" с украинскими чиновниками.

"Я – один из первых. Я считаю, что сейчас, в этот период, наибольшее значение для Украины действительно имеет скорость. Это, конечно, не означает, что о качестве можно совсем забыть – и о ней никто и не забывает. Но именно благодаря "турборежиму" много вещей, которые были отложены "в долгий ящик", становятся реальностью. Многие важные задачи, о которых знали украинские элиты, о которых годами напоминали международные партнеры, реализуются именно сейчас. И это – позитив!" – считает Маасикас.

Посол ЕС также сказал, что учит украинский язык, и что уже может понимать тему беседы, когда слышит украинских политиков.

Как писал Фокус:

В сентябре эстонец Матти Маасикас сменил французского дипломата Хьюга Мингарелли на посту посла Европейского Союза в Украине.