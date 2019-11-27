В РФ заявили, что в Apple признали Крым российским

Глава комитета Госдумы России по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что компания Apple сделала в своих картах Крым российским. Об этом сообщил Пискарев по итогам встречи с представителем компании, передает Интерфакс.

"Apple внес свои поправки в географические названия субъекта – Крым и города федерального значения – Севастополя (в продуктах компании – ред.). Названия приведены в соответствие с Конституцией РФ", – заявил Пискарев.

По словам Пискарева, на встрече с ним компания якобы показала визуальные доказательства того, что правки были внесены. Теперь пользователи приложения "Карты" от Apple будут видеть крымский полуостров российским.

Пискарев подчеркнул, что переговоры с Apple по данному вопросу велись с мая 2019 года.

"Мы будем и дальше контролировать, чтобы не было возврата назад", – сказал Пискарев.

"Сегодня у нас с Apple ситуация закрыта. Мы видим, что, всё как хотели, так и получилось, ни больше, ни меньше. Всё сделано как положено, и как это делается, когда речь идет о других государствах, где идет чёткая привязка географических наименований субъектов, входящих в границы этого государства", – сказал глава комитета.

В это же время, на официальном сайте Apple какая-либо информация об изменении карт отсутствует. Не было сделано никаких заявлений от представителей компании.

Последние упоминания о возможном изменении карт Apple, появлялись в англоязычных СМИ еще в мае этого года. Тогда предполагалось, что отображение Крыма может быть изменено лишь для тех пользователей, которые находятся на территории РФ.

Отметим, что компания Apple уже не один раз выполяняла требования местных властей. Например, недвано по требованию Китая компания удалила из официального магазина приложение, позволяющее протестующим в Гонконге следить за действиями полиции.

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