Кличко пришел на заседание ВАКС по делу Садового: хочет взять мэра Львова на поруки

Мэр Киева Виталий Кличко пришел в Высший антикоррупционный суд на заседание по делу мэра Львова Андрея Садового.

Об этом Кличко сообщил у себя в Telegram.

"Пришел на суд к Андрею Садовому. С ходатайством о взятии мэра Львова на поруки", – сообщил столичный глава.

По словам Садового, у него с Кличко еще до того, как последний стал мэром Киева, сложились хорошие отношения.

"Он помогал во время "мусорной блокады" Львова. Он тайно принимал отходы, не информируя об этом президента Украины, который ему запретил помогать Львову. Кличко в определенной степени герой", – заявил он.

Под личное поручительство Садового готов взять и внефракционный нардеп Павел Бакунец (шел от "Самопомочи").

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По его словам, на работу мэра Львова сейчас равняются многие городские главы.

"Он – публичное лицо, поэтому я думаю, что принимать какие-то ограничительные меры неуместно. Так же неуместно и просить залога, ведь мэр не может самостоятельно собрать огромных суммы", – заявил депутат.

Сам же Садовый перед заседанием суда пообщался с журналистами и заявил, что это в этом деле нужно ставить точку, ведь оно – недоразумение, которое тянется еще с прошлых лет.

"И президент, и премьер говорят, что нужно привлекать инвестиции в страну. А тут САП наоборот пишет заявления, что нужно разрывать договора"

На вопрос журналиста, не считает ли Садовый сложившуюся ситуацию "наступлением на Львов", городской глава ответил: "Думаю, что это старая власть пытается что-то такое нехорошее делать".

"У меня был разговор с премьером Гончаруком, он расписал этот кейс на министра экономики. Я верю, что будет положительное решение, и мы все вместе будем просить прощения у компании СТР", – сказал мэр Львова.

Сегодня ВАКС избирает меру пресечения мэру Львова Андрею Садовому. САП подозревает Садового в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве индустриального парка в Рясном.

Как ранее сообщал Фокус:

21 ноября САП сообщила Садовому о подозрении в злоупотреблении полномочиями, когда Львов в 2015 году привлекал инвестора для строительства индустриального парка.

По данным антикорпрокуратуры, злоупотребления сэра Львова и других чиновников нанесли ущерб местным жителям и государству на сумму в 93,5 млн гривен.