В следующем году в Вильнюсе пройдет конференция по реформам в Украине, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Вильнюсе, столице Литвы 7 июля 2020 года пройдет конференция по вопросам реформ в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

"В следующем году Литовская Республика будет принимать масштабное международное мероприятие – четвертую Конференцию по вопросам реформ в Украине. Я рад сообщить, что дата ее проведения согласована – это 7 июля 2020. По приглашению Президента Науседа я планирую лично принять участие в этом важном для нашей страны событии", – сказал президент Украины.

Кроме того, Зеленский поблагодарил президента Литвы Гитанаса Науседу за сотруднчество и содержательные переговоры.

"Они подтвердили настоящий стратегический характер отношений между Украиной и Литовской Республикой", – сказал украинский лидер.

Президент Литвы Гитанас Науседа надеется, что это будет одна из самых важных конференций.

"Мы надеемся, что 7 июля следующего года в Вильнюсе будет проходить конференция, посвященная реформам в Украине. Думаю, что это будет одна из самых важных конференций – не потому, что проводится в Литве, а потому, что она даст вам возможность сказать на международном уровне о тех реформах, которые уже реально проходят в вашей стране", – сказал Науседа.

Накануне Зеленский совершил визит в Эстонию. По завершению визита был подписал договор.