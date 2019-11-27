Зеленский не ждет окончания войны сразу после встречи "четверки" в Париже

Президент Владимир Зеленский не ожидает по итогам встречи нормандской четверки в Париже "больших побед или прекращения войны завтра". Об этом он заявил во время встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой, сообщает местное издание Delfi.

"Я хочу четного понимания, как президент Украины, страны, которая воюет, когда мы можем и как мы можем остановить эту войну", – добавил он.

Также он поблагодарил Литву за "твердую и последовательную позицию в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины".

"Мы видим четкое понимание со стороны Литвы, что до полной деоккупации всех территорий украины и освобождения всех наших политзаключенных необходимо продлевать санкционный режим против РФ", – заявил он.

Науседа в свою очередь пожелал пЗеленскому успехов на встрече "четверки" и предостерег его от "необоснованных уступок".

"Мы пожелали успехов в переговорах с довольно сильным партнером... Не идти на такие уступки, которые были бы необоснованными", – заявил Науседу на пресс-конференции.

При этом, литовский лидер отметил, что в ходе переговоров ожидать уступок нужно и от РФ, ведь "только тогда эту встречу можно будет назвать переговорами".

Также Науседа надеется, что встреча в "Нормандском формате" позволит снять напряженность на Донбассе и откроет перед Украиной и РФ возможности для сотрудничества на равных.

Как ранее сообщал Фокус:

15 ноября в Киеве, Париже и Берлине сообщили, что встреча нормандской четверки состоятся 9 декабря в столице Франции. 18 ноября дату встречи подтвердили и в Кремле.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что текст коммюнике уже подготовлен и передан на согласование лидерам нормандской четверки.

Президент Владимир Зеленский назвал четыре вопроса, которые будет обсуждать нормандская четверка.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не планирует встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита в "Нормандском формате".