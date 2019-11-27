Киев и Москва согласовали масштабный обмен "всех на всех", – РосСМИ

Украина и Россия согласовали базовый сценарий масштабного обмена пленными "всех на всех", переговоры вышли на финальную стадию. Об этом сообщает российское издание РБК со ссылкой на источники с разных сторон переговоров.

"Сейчас важный вопрос – обмен всех установленных на всех установленных лиц между Киевом и Донбассом. Списки уже согласованы и утверждены", – отметил один из источников, знакомый с ходом обсуждения.

Установленными лицами переговорщики называют людей, местонахождение которых достоверно установлено.

По его словам Украина готова передать "примерно 250 человек в обмен на 100".

"Идет активная работа, завершается этап юридической чистки – у лиц, которых готовят к обмену, разный процессуальный статус", – добавил он.

Издание сообщает, что эту информацию также подтвердил собеседник, близкий к Офису Президента Украины.

"В частности, прогресс по новому обмену зафиксирован в черновом варианте коммюнике, который был подготовлен экспертами для лидеров "нормандской четверки" и который может быть принят по итогам их встречи", – пишет издание.

Согласованием списков занимается Трехсторонняя контактная группа, последнее заседание которой состоялось сегодня, в среду, 27 ноября.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе встречи нормандской четверки будет обсуждаться вопрос освобождения всех заложников из ОРДЛО – наличие которых подтверждено боевиками, так и не подтвержденных, но которые есть в украинском списке.