У Порошенко связывают уход Райнина в "ОПЗЖ" с "рукой Кремля"

Партия должна строиться на идеологии, а не на принадлежности к власти, потому оппозиция – хорошее время, чтобы избавиться от "людей в футляре".

Об этом в Facebook пишет нардеп от "Евросолидарности Ирина Геращенко.

"Оппозиция – хорошее время потерять идеологических или ситуативных попутчиков, людей в футляре. Я всегда была за то, что партия должна строиться на идеологии, а не на принадлежности к власти... Очищение делает команду сильнее", – пишет она.

Другой депутат от "ЕС" Ирина Фриз и вовсе увидела в избрании Райнина главой харьковской ячейки "Оппоплатформы" руку Кремля.

"Почему Райнин возглавил харьковскую ячейку ОПЗЖ? Потому что "пятая колонна" Кремля работает. Свои кадры они тщательно хранили и продвигали ради дискредитации деятельности пятого президента", – считает Фриз.

Сегодня главу АП Петра Порошенко Игоря Райнина избрали главой харьковской ячейки "Оппоплатформы".

Райнина представлял один из лидеров ОПЗЖ Юрий Бойко. В итоге его кандидатуру поддержали единогласно.

"Он несколько раз порывался оттуда уйти, уволиться, а мы его уговаривали там остаться. Я сейчас могу это сказать, а раньше этой не было возможности, потому что единственный в той группе галичан, которая отстаивала интересы Востока Украины", – рассказал Бойко.

Как ранее сообщал Фокус:

26 ноября ГБР направило в ГПУ проект сообщения о подозрении Софие Федине. Ей инкриминируют угрозу убийства в отношении президента Украины. Также в прокуратуру направлен проект представления в Верховную Раду о предоставлении согласия на привлечение Федины к уголовной ответственности.