Рейтинг "СН" вырос на 2% в сравнении с парламентскими выборами, – опрос

А рейтинг "Голоса" упал настолько, что сейчас эта партия даже не преодолела бы проходной барьер

Лидером электоральных симпатий поддержки по-прежнему остается партия "Слуга народа".

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Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг".

Так, если бы на следующей неделе прошли внеочередные парламентские выборы, за эту партию свой голос отдали бы 44,8% респондентов.

Следом за "СН" с существенным отрывом (в 32,3%) идет "Оппоплатформа": ее готовы поддержать 12,7% потенциальных избирателей.

В четверке также оказались "Евросолидарность" (9,6%) и "Батькивщина" (8,5%).

"Новичок" в Раде – партия "Голос" – на этот раз не преодолела бы 5-процентный проходной барьер – за нее готовы проголосовать лишь 4,4% украинцев.

Еще 12% опрошенных не определились с выбором.

На недавних парламентских выборах "Слуга народа" набрала – 43,16%, "Оппплатформа" – 13,05%, "Батькивщина" – 8,18%, "Европейская солидарность" – 8,10%, " Голос" – 5,82%.

При этом, абсолютное большинство респондентов обещают прийти на избирательные участки (в общем 76% – ответы "однозначно до" и "скорее да").

Точно не примут участия в голосовании 16% опрошенных граждан Украины.

Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу населения. Выборочкая совокупность: 2500 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности не превышает 2,0%. Сроки проведения исследоавния: 20-24 ноября 2019 года.

Как ранее сообщал Фокус:

Согласно опросу "Центра Разумкова" в начале ноября 37,5% респондентов считали, что события в Украине развиваются в правильном направлении (в сентябре 2019 так считали 57%, в октябре 2019 – 45%).