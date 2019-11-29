Через 3-5 лет в Украине будут качественные дороги между мегаполисами, – Гончарук
Премьер призвал нового руководителя "Укравтодора" изменить руководящий состав областных структур
Через 3-5 лет в Украине будут построены качественные дороги между всеми крупными городами и областными центрами, но необходимо поменять кадры в соответствующих учреждениях.
Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук в эфире программы "Право на владу".
В частности, премьер призвал нового руководителя "Укравтодора" Александра Кубракова изменить руководящий состав областных структур.
"Я призываю новых руководителей Укравтодора и Укртрансбезпекы максимально быстро обновить руководящий состав в областях, потому что я убежден, что те люди, которые работали там до сих пор, в подавляющем большинстве или представляли интересы "смотрящих", или закрывали на это глаза", – сказал Гончарук.
По его словам, благодаря качественной кадровой политике для украинцев снизится цена дорог при строительстве и на этапе эксплуатации.
Гончарук также пообещал, что правительство не будет вмешиваться в проведение тендеров и процесс поиска подрядчиков, которые будут строить дороги.
Как ранее сообщал Фокус:
- В 2019 году Укравтодор собирается подготовить проектную документацию для капитального ремонта трассы М-05 Киев – Одесса в пределах Черкасской области, также начнется проектирование по Кировоградской, Николаевской и Одесской областях.
- Также в планах автодорожников, совместно с китайской компанией China Road and Bridge Corporation, построить мостовой переход через реку Днепр в Запорожье.