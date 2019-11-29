Конец эпохи прапорщиков: Зеленский подписал закон о званиях в ВСУ

Документ предусматривает отмену старых воинских званий и внедрение новых согласно стандартам НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий изменения в воинских званий и разделения сержантского и старшинского состава.

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Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Парламент принял закон 17 октября. "За" проголосовали 278 нардепов.

Закон предусматривает отмену старых воинских званий и внедрение новых.

Вместо "прапорщика, старшего прапорщика" появятся "штаб-сержант" и "мастер-сержант". Вместо "старшины" – "главный сержант". "Рядового" заменили на "солдата".

Закон позволит усовершенствовать порядок выполнения воинского долга гражданами Украины, реализовать введение новых воинских званий сержантского и старшинского состава Вооруженных сил Украины, обеспечив их соответствие эквивалентной колонке "NATO Code" по STNAG 2116.

"Принятие закона создаст дополнительные мотивационные факторы по прохождению украинцами военной службы по контракту и будет способствовать переходу Вооруженных сил Украины на профессиональную основу по образцу армий западноевропейского образца", – говорится в пояснительной записке.

Кроме того, появилось новое временное звание – "рекрут". Оно будет касаться людей, которые проходят испытательный срок на военной службе по контракту, до принятия присяги.

Также предполагается разделение сержантского и старшинского состава на младший и старший составы.

Как ранее сообщал Фокус:

Министр обороны Андрей Загороднюк сообщил, что Украина идет к тому, чтобы полностью отменить обязательный призыв в армию.