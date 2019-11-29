Конец эпохи прапорщиков: Зеленский подписал закон о званиях в ВСУ
Документ предусматривает отмену старых воинских званий и внедрение новых согласно стандартам НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий изменения в воинских званий и разделения сержантского и старшинского состава.
Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.
Парламент принял закон 17 октября. "За" проголосовали 278 нардепов.
Закон предусматривает отмену старых воинских званий и внедрение новых.
Вместо "прапорщика, старшего прапорщика" появятся "штаб-сержант" и "мастер-сержант". Вместо "старшины" – "главный сержант". "Рядового" заменили на "солдата".
Закон позволит усовершенствовать порядок выполнения воинского долга гражданами Украины, реализовать введение новых воинских званий сержантского и старшинского состава Вооруженных сил Украины, обеспечив их соответствие эквивалентной колонке "NATO Code" по STNAG 2116.
"Принятие закона создаст дополнительные мотивационные факторы по прохождению украинцами военной службы по контракту и будет способствовать переходу Вооруженных сил Украины на профессиональную основу по образцу армий западноевропейского образца", – говорится в пояснительной записке.
Кроме того, появилось новое временное звание – "рекрут". Оно будет касаться людей, которые проходят испытательный срок на военной службе по контракту, до принятия присяги.
Также предполагается разделение сержантского и старшинского состава на младший и старший составы.
Как ранее сообщал Фокус:
- Министр обороны Андрей Загороднюк сообщил, что Украина идет к тому, чтобы полностью отменить обязательный призыв в армию.
- Также министр обороны Украины заявлял, что в 2020 году выделят рекордную сумму на сферу безопасности и обороны. Расходы запланированы на уровне 5,45% ВВП.
- По словам Загороднюка, Украина готова участвовать в небоевой миссии НАТО в Ираке. Министр обороны отметил, что участие Украины в миссии будет носить консультативный характер.