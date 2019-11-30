Организатор "яичного теракта" против Януковича стал замглавы Ивано-Франковской ОГА

"Очень светлый, умный и принципиальный. Уверен, что будем про него слышать, как про эффективного менеджера, значительно больше", – рассказал о Романюке министр инфраструктуры Криклий

Дмитрий Романюк, который в 2004 году был тем студентом, который бросил яйцо в Виктора Януковича, назначен заместителем главы Ивано-Франковской областной администрации.

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Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Facebook.

"Герой дня. Помните видео, когда бросили яйцо в Януковича? Человек, который рискнул такое сделать, – это он, ныне заместитель председателя ОГА в Ивано-Франковской области. Очень светлый, умный и принципиальный. Уверен, что будем про него слышать, как про эффективного менеджера, значительно больше", – рассказал Криклий.

Во время президентской избирательной кампании 2004 года в кандидата в президенты и премьер-министра Виктора Януковича бросили яйцом во время визита в Ивано-Франковск. После попадания Янукович упал.

Его противники тут же подняли его на смех, а сторонники объясняли, что в лидера Партии регионов попал тяжелый предмет.

Инцидент сразу же начал обрастать чудовищными подробностями. Янукович якобы оказался в реанимации с "коллаптоидным состоянием", едва не испытав "патологических изменений". Губернатор Прикарпатья Вышиванюк заявлял, что у премьера бросили два камня, Анна Герман говорила о тяжелом тупой предмет, а тогдашний советник Януковича Тарас Чорновил – о камне и яйце, рассказывает Историческая правда.

Как ранее сообщал Фокус:

Адвокат Виктора Януковича Виталий Сердюк в сентябре заявлял, что беглый президент собирается вернуться в Украину. А до этого – в апреле.