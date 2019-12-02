Изменить место голосования теперь можно на сайте ЦИК

И сразу на два тура, и прописка в паспорте больше для этого не нужна

Центризбирком разрешил менять временное место голосования без изменения избирательного адреса.

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Об этом сообщает гражданская сеть "Опора".

Заявление об изменении места голосования можно подать через электронную форму на сайте ЦИК (для этого нужна электронная подпись), а также через уполномоченное лицо, на которое нужно написать и заверить в нотариусе доверенность.

В заявлении необходимо указать ФИО, дату и место рождения, избирательный адрес, вид и название выборов, дату их проведения, а также адрес, по которому гражданин будет находиться в день выборов вместе с номером участка, как котором он хочет проголосовать.

Указать нужно будет и причину, по которой избиратель хочет изменит место голосования.

Изменять место голосования можно как на один тур выборов, так и сразу на оба.

Прописка в паспорте теперь также не обязательна, чтобы голосовать не по месту жительства.

Как ранее сообщал Фокус:

25 ноября в Украине начали выдвигать кандидатов на местные выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных громад (ОТГ). Сами выборы состоятся 22 и 29 декабря 2019 года.