Советник премьера Юрий Голик презентовал книгу о реформах в Днепропетровской области

Юрий Голик рассказал, как команда Валентина Резниченко каждый день выдавливала "совок" из себя и других

Советник премьер-министра Юрий Голик написал книгу об успешном опыте реформирования Днепропетровской области в 2015-2019 годах. О работе в обладминистрации команды Валентина Резниченко он рассказал на презентации книги в Киеве.

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Директор издательства "Фолио" Александр Красовицкий назвал написанную Голиком "Бесконечность не для слабаков. Книга о менеджерах, хакнувших систему госуправления" примером откровенного рассказа о сложностях и победах реформаторской команды.

Голик, работавший в 2015-2019 годах советником главы Днепропетровской ОГА, рассказал, как команда Резниченко каждый день выдавливала "совок" из себя и других.

"Поэтому школы и детские садики, которые мы построили, самые красивые и самые функциональные в стране. Просто нам было не все равно. А поскольку мы пришли во власть из бизнеса, то мы привнесли в государственное управление свой предыдущий опыт. И это сработало. Поэтому это книга о менеджерах, хакнувших систему госуправления", – уточнил Голик.

За неполных четыре года команде Резниченко удалось реализовать в области около 2000 инфраструктурных проектов. Немалую роль в этом сыграла децентрализация.

"Когда мы только пришли, бюджет развития области составлял несколько сот миллионов гривен. Когда мы уходили, он достигал 4 миллиардов. Эти деньги не взялись из ниоткуда – мы сумели наладить все процессы так, чтобы максимальная их часть направлялась в бюджет развития, а не бюджет проедания", – рассказал экс-советник главы ОГА.

"Не секрет, что команда Резниченко сделала больше, чем любая другая область страны. Без преувеличения мы были самыми успешными региональными государственными менеджерами. Поэтому мы решили, что обязаны поделиться нашим опытом – это должно помочь всем, кто хочет давать физически осязаемый результат. Теперь каждый чиновник может прочитать эту книгу и понять, что делать и как делать", – заявил автор книги.

Ранее Юрий Голик сообщал, что в Кабинете министров разрабатывают новые подходы к оценке эффективности работы глав областных государственных администраций.