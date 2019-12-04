В "Слуге народа" пояснили, почему из заявления Рады пропал пункт о подаче заявки на ПДЧ в НАТО

Новую заявку на получение плана действий подавать не нужно, ведь Украина уже подала ее на саммите в Бухаресте в 2008 году

Вчера Верховная Рада приняла заявление о евроатлантической интеграции Украины. Но глава постоянной делегации Украины в ПА НАТО Егор Чернев ("Слуга народа") в Facebook сообщил, что аппарат Рады по ошибке опубликовал устаревший текст заявления.

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В проекте заявления, опубликованном на сайте Рады, содержался пункт с призывом к президенту Владимиру Зеленскому обеспечить подготовку и представление в декабре 2019 года обращения к НАТО о подтверждении намерения Украины получить План действий по членству в альянсе. Однако в опубликованном Черневым варианте документа этот пункт отсутствует.

Вместо этого появился призыв к парламентам стран-членов НАТО, во исполнение п. 23 Декларации Бухарестского саммита НАТО 2008 года, обратиться к министрам иностранных дел своих стран с предложением ускорить предоставление Украине Плана действий относительно членства.

Позже Чернев пояснил, что курс Украины на евроатлантическую интеграцию остается неизменным. По его словам, Украине технически не нужно подавать повторно заявку на ПДЧ, поскольку она уже была подана и поддержана на саммите в Бухаресте еще в апреле 2008 года.

Также он добавил, что тогда дальнейшие шаги по сближению Украины и НАТО были делегированы министрам иностранных дел стран-участниц альянса, "но прошло 11 лет...".

По словам главы украинской делегации, это заявлние изменили по предложению МИД, а направлено оно на то, чтобы "напомнить нашим евроатлантическим партнерами о дальнейшем движении".

"Курс неизменный, никакой зрады", – пишет Чернев.

Что касается отсутствия президента Зеленского на саммите, то, по словам Чернева, подобный формат саммита не предусматривает участие глав стран-аспирантов НАТО, к коим относится и Украина.

Стоит отметить, что по результатам саммита в Бухаресте главы стран-участниц НАТО заявили: "Мы пришли к согласию в том, что эти страны (Украина и Грузия) станут членами НАТО. Обе страны внесли ценный вклад в военные операции альянса".

"ПДЧ – следующий этап на пути Украины и Грузии к членству в НАТО. Сегодня мы приветствуем решение этих стран подать заявки ПДЧ", – говорится также в заявлении.

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