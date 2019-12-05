Депутаты-новички Верховной Рады полетят учиться политике в США

В следующем году нардепы, которые впервые избрались в Раду, смогут пройти обучение в США по программе Конгресса Open World.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба "Слуги народа".

Обучение пройти смогут депутаты от всех фракций. Учитывая то, что новых лиц в этом созыве Рады как никогда много, в Америку полетят свыше 300 парламентариев.

В "Слуге народа" подчеркивают: депутатам важно увидеть, как работают американские институции, ведь они функционируют вне зависимости от того, кто приешл к власти.

"Американской демократии уже свыше 200 лет. Ее главная ценность – это институт власти. Мы хотим перенять этот опыт сильных институций, чтобы Украина стала такой же надежной и сильной", – говорит заглавы фракции "СН" Евгения Кравчук.

Как ранее сообщал Фокус:

29 июля – 4 августа в Трускавце прошел недельный интенсив для тогда еще будущих народных депутатов партии "Слуга народа".