На следующей неделе Верховная Рада проведет дополнительное пленарное заседание
Верховная Рада приняла постановление №2533 "О внесении изменения в календарный план проведения второй сессии Верховной Рады Украины девятого созыва", в соответствии с которым проведет дополнительные пленарные заседания 12 декабря.
"За" проголосовали 229 народных депутатов.
Принятым документом внесены изменения в календарный план проведения второй сессии Верховной Рады Украины девятого созыва по работе парламента в декабре 2019 года.
Установлено, что в течение недели с 9 по 13 декабря депутаты будут работать в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах) в течение 9-11 декабря и 13 декабря, а 12 декабря состоятся пленарные заседания.
13 декабря – работа в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах).
Как ранее сообщал Фокус:
- 5 декабря в Верховной Раде два "слуги народа" устроили потасовку. По словам Ирины Геращенко, Максим Бужанский и Гео Лерос устроили стычку за сектором "Европейской солидарности".
- Первая потасовка в Раде IX созыва произошла 30 октября после отказа парламента поддержать создание временной следственной комиссии по событиям 2 мая 2014 года в Одессе. После голосования в зале началась словесная перепалка между нардепами от ОПЗЖ и нардепами из "Слуги народа". Николай Скорик начал толкаться с Николаем Тищенко.