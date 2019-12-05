На следующей неделе Верховная Рада проведет дополнительное пленарное заседание

Верховная Рада приняла постановление №2533 "О внесении изменения в календарный план проведения второй сессии Верховной Рады Украины девятого созыва", в соответствии с которым проведет дополнительные пленарные заседания 12 декабря.

"За" проголосовали 229 народных депутатов.

Принятым документом внесены изменения в календарный план проведения второй сессии Верховной Рады Украины девятого созыва по работе парламента в декабре 2019 года.

Установлено, что в течение недели с 9 по 13 декабря депутаты будут работать в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах) в течение 9-11 декабря и 13 декабря, а 12 декабря состоятся пленарные заседания.

13 декабря – работа в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах).

Как ранее сообщал Фокус:

5 декабря в Верховной Раде два "слуги народа" устроили потасовку. По словам Ирины Геращенко, Максим Бужанский и Гео Лерос устроили стычку за сектором "Европейской солидарности".