Джулиани: Байден причастен к коррупции в Украине, доказательства будут скоро

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что имеет доказательства причастности бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена к коррупции в Украине, которые скоро будут обнародованы. Об этом адвокат написал в Twitter.

Джулиани утверждает, что коррупционные риски из-за Байдена могли стать главным препятствием помощи США в проведении антикоррупционных реформ в Украине. Он пообещал опубликовать материалы, которые защитят Трампа от импичмента. А саму процедуру импичмента Джулиани назвал фарсом.

"Не было удержания военной помощи. Разговор о коррупции в Украине основывался на убедительных доказательствах преступного поведения тогдашнего вице-президента Байдена", – написал Джулиани.

Кроме того, в причастности к коррупции в Украине Джулиани обвинил предшественника Трампа – Барака Обаму.

"Американский народ узнает, что должностные лица администрации Байдена и Обамы способствовали повышению уровня коррупции в Украине в период с 2014 по 2016 годы. Все эти доказательства будут обнародованы очень скоро", – резюмировал Джулиани.

Как ранее сообщал Фокус:

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани на этой неделе прибыл в Европу, чтобы поговорить с бывшими украинскими прокурорами с целью создания документального сериала для разоблачения дела об импичменте.