Джулиани покинул Украину, – экс-дипломат Телиженко

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани, который на этой неделе приезжал Киев, чтобы поговорить с некоторыми украинскими политиками, в пятницу утром покинул Украину, отбыв из международного аэропорта "Борисполь".

Об этом сообщил бывший украинский дипломат, сотрудник посольства Украины в США 2015-2016 г.г. Андрей Телиженко в Facebook.

"Спасибо, Руди Джулиани, за Вашу работу и за то, что вы делаете для президента, потому что мы боремся за правду! Вы большой друг Украины и патриот США. Надеюсь скоро увидеть вас снова в Киеве", – написал Телиженко.

В четверг, 5 декабря, внефракционный народный депутат Андрей Деркач заявил, что встречался с Джулиани и обсудил с ним вопрос создания межпарламентской группы "Друзья Украины СТОП коррупция".

"Рудольф Джулиани прилетел в Киев. Мы сразу же встретились с ним по вопросу создания межпарламентской группы "Друзья Украины СТОП коррупция", – написал Деркач на своей странице в Facebook.

Вместе с тем, как сообщает Интерфакс-Украина, в тот же день Джулианини не стал отвечать на запросы многих западных СМИ о целях своего визита в Украину. Он также отказался раскрывать место, где находился.

"Впрочем, я не могу объяснить... Я даже не могу подтвердить это", – сказал адвокат журналистам.

"Все, что я могу сказать вам, сегодня я делаю то, чем я занимался ежедневно и, может, еженощно на протяжении полутора лет – я представляю моего клиента как адвокат", – добавил он.

Ранее в СМИ появилась информация, что Джулиани на этой неделе посетил Будапешт, а с 5 декабря находится в Киеве, где проводит встречи с бывшими украинскими прокурорами Виктором Шокиным и Константином Куликом.

В Будапеште, по данным СМИ, Джулиани встретился с другим бывшим украинским генпрокурором Юрием Луценко, который, как отметило The New York Times, стал ключевой фигурой в инициированном американскими демократами расследовании по импичменту президента Трампа.

"Джулиани использует эту поездку, о которой ранее не сообщалось, для того, чтобы оказать содействие в подготовке новых серий документального фильма для американского консервативного телеканала", – написало издание.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент США Дональд Трамп утверждает, что не отправлял своего адвоката Рудольфа Джулиани в Украину для расследования против экс-вице-президента США Джозефа Байдена и его сына.