Гончарук рассказал, когда будет оценивать работу министров

Вопрос по эффективности министерств в правительстве будут ставить в феврале, но пока для чьих-либо отставок нет оснований.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал премьер Алексей Гончарук.

"Когда у нас будет промежуточный отчет в парламенте, ближе к той дате мы подойдем к реальной оценке эффективности... Я бы не стал оценивать министров за три месяца работы, когда основная ее часть – это формирование команды", – говорит Гончарук.

Свой Кабмин Гончарук оценивает положительно: "Я считаю, что у нас очень сильное правительство, с каждым днем министры приобретают опыт, усиливают команду и способности".

Соответственно, для увольнения кого-либо премьер не видит оснований.

Впрочем, глава правительства отметил: главы министерств находятся не в равном положении – "кто-то находится в более-менее стабильном состоянии, а кого-то внутри "колошматит", потому что они готовятся к прыжку".

"В Минэнерго вызовы неадекватно серьезные в сравнении с теми возможностями, которые можно объективно нарастить за полтора месяца. Кому-то проще: на Минкульт, возможно, не так давят дедлайны и у них немного больше времени", – пояснил Гончарук.

Как ранее сообщал Фокус:

Премьер Гончарук заявил, что уменьшение количества министерств оптимизирует работу правительства и позволит увеличить темпы роста показателей в соответствующих сферах.