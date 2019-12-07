Великая киевская стена. Как Юрий Луценко в Китае нашел трипольские узоры (фото)

Юрий Луценко разместил на своей странице в Фейсбуке сорок фотографий из своего путешествия по Китаю и признался в любви к этой стране. На фотографиях с супругой Ириной Луценко экс-генпрокурор позирует на Великой китайской стене. Часть фотографий сделана в "Запретном городе" - императорском дворце в Пекине. И еще видно, что чета Луценко побывала на раскопках терракотовой армии.

Во время путешествия Юрий Луценко постоянно проводил исторические аналогии между Китаем и Киевской Русью, о чем подробно написал.

"Так круто распознавать трипольские узоры в орнаментах первой династии Чжоу, а в первом императоре Цинь Ши Хуанди с его восьмидесятитысячному загробной армией и последующей династии Хань - «наш» Рим. Поучительно видеть Великую Стену, которая в конечном итоге не остановила ни гуннов, ни монголов, ни манджуров. И проблема не в камнях, проблема - как и в нас - во внутренних смутах. Расцвет культуры Тан сразу напоминает Киевскую Русь, Юань и Цинь - наши подмонгольские и подроссийские времена", - пишет политик.

Потом Луценко отдал должное мощи Поднебесной: "Китай - это цивилизация, которая за 5000 лет развития пережила все. И кроме последних 300 лет всегда была впереди.

Потому что верила в себя даже в самые тяжелые периоды. И поэтому Китай снова занял свое место флагмана развития человечества".

А в конце восхитился вплетению в традиционную архитектуру брендов Starbucks и KFC: А Старбакс и KFC красиво смотрятся на фасадах традиционных китайских домов с загнутыми крышами (чтобы демоны скатывались вниз и разрывали пуканы )", - этими словами, чтобы они не значили, Юрий Витальевич завершил свой пост.

Великая китайская стена

Чаша для воды в "Запретном городе"

Раскопки терракоторой армии

Каждый турист на Востоке стремится заснять свастику

Возможно, где-то в этих узорах Юрий Луценко нашел трипольский след

На этом снимке, по мнению Луценко, видно, что кофейня Starbucks отлично вписывается в местную архитектуру