Выйти в ноль или новый майдан. Что ждёт Украину после встречи "нормандской четвёрки"

Газовый компромисс

Энергетический вопрос наверняка обсудят в первую очередь, ведь темы обмена пленными или прекращения огня на Донбассе для лидеров государств лежат в эмоциональной человеческой плоскости. Газ же — в финансовой и экономической. Как бы цинично это ни звучало, но последнее направление для президентов важнее. "Одним из условий организации встречи в Париже было решение о возобновлении прямых поставок природного газа из России в Украину", — говорит Илия Куса, эксперт аналитического центра "Украинский институт будущего".

Напомним, что от прямых поставок газа из России Нафтогаз отказался ещё осенью 2015 года. Кроме того, Украина выиграла Стокгольмский арбитраж, в результате чего Газпром должен заплатить Нафтогазу долг почти $3 млрд со штрафами. Россия, несмотря на то что Газпром проиграл апелляцию, платить не хочет, поэтому предлагает возобновить прямые поставки в Украину, а также шантажирует Европу новым договором о транзите газа.

Михаил Гончар, руководитель Центра глобалистики "Стратегия ХХI", не исключает, что французы и немцы посоветуют Украине наладить газовые отношения с Россией путём прямых закупок. Мол, это поспособствует общему снижению конфликтного потенциала: лучше торгуйте, чем воюйте. "Если Украина согласится, то пожертвует своим превосходством в этом вопросе", — подчёркивает Гончар.

В то же время Илия Куса считает: "России наша труба уже не так интересна. Она хочет заключить соглашение только на год, для того чтобы не потерять транзит до 2021-го, когда заработает "Северный поток — 2". А потом россияне скажут нашей трубе "до свидания". К тому же с января 2020-го запускается "Турецкий поток". Это тоже труба в обход Украины". По словам эксперта, Украине эта ситуация крайне невыгодна. Поэтому Владимир Зеленский попытается прийти к соглашению с Газпромом на 5 или 10 лет. Получится у него или нет, никто не знает, но, по мнению Кусы, главный вопрос заключается в другом: "Наша основная проблема состоит не столько в возможной нехватке газа, сколько в том, что у нас нет плана Б: если не труба, то что? Где мы будем брать газ для себя? К сожалению, в этом направлении власть никаких действий не предпринимает".

Автономия Донбасса

Второй вопрос переговоров — закрепление особого статуса Донбасса на постоянной основе и возвращение региона в состав Украины на правах автономии после местных выборов. "России надоело ежегодно отдавать на развитие Донбасса около $3 млрд, она стремится избавиться от проблемы", — говорит Илия Куса.

А Виталий Кулик, директор Центра исследований проблем гражданского общества, продолжает: "Для нас же закрепление основных действий в документе с указанием конкретных дат станет дипломатическим поражением. Россия мечтает создать вооружённый до зубов российский анклав, который будет содержать Украина". При этом так называемые "республики" получат почти полную независимость. У них останутся своя армия, милиция, суды и возможность договариваться и строить планы с Россией.

В то же время, по мнению Кусы, украинской стороне было бы выгодно договориться с Европой и Россией о создании международного фонда по восстановлению Донбасса, куда Россия в течение пяти лет вложила бы $3 млрд, которые она ежегодно тратит на Донбасс.

Огромные проблемы Украине создаст и возможная широкая амнистия для боевиков, которой добивается РФ. В ОРДЛО ждут, что под амнистию попадут все. В результате в избирательной гонке смогут участвовать представители сегодняшних оккупационных администраций и руководители так называемых "рес­публик". Они же войдут в состав международных делегаций и будут представлять свой регион и Украину в мире.

Но есть ещё одна проблема. Даже если предположить, что Зеленский пойдёт на уступки, Россия всё равно не даст нам возможности взять под контроль государственную границу в районе ОРДЛО. То есть де-юре РФ готова возвращать Донбасс Украине, но де-факто — разрывать с ним связь не собирается. Хотя бы потому, что, если украинская армия или миротворцы перекроют границу, она не сможет отправлять в Донецк и Луганск военных, утратив возможность с помощью ОРДЛО перманентно дестабилизировать ситуацию в Украине.

Накануне поездки в Париж президент Владимир Зеленский заявил: "Это самый сложный вопрос из всех, если мы когда-нибудь придём к его обсуждению". И тут же начертил красную линию: сначала контроль, затем — выборы. Тем не менее прогнозы экспертов о том, как поведёт себя Владимир Зеленский на переговорах, расходятся. Некоторые из них не исключают, что под давлением Европы президент согласится на условия России. После этого особый статус Донбасса закрепят в Конституции.

Другие же не исключают, что Зеленский поведёт себя хитрее. "Для Украины было бы хорошо выйти в ноль, — говорит Виталий Кулик. — То есть не подписывать никаких соглашений и не обещать ничего такого, от чего нельзя потом отказаться".

Не стоит забывать и о том, что, согласившись играть по российским правилам, глава государства встретит активное сопротивление украинского общества. "Мы увидим быстрый процесс консолидации оппозиции не только на Майдане, но и в парламенте, — прогнозирует Кулик. — А ещё — ускоренный процесс распада фракции "Слуга народа". Думаю, далеко не все члены этой политической силы готовы мириться со сдачей национальных интересов".

К слову, когда верстался этот номер Фокуса, главы трёх фракций в парламенте — "Европейской солидарности", "Батькивщины" и "Голоса" — позвали людей на Майдан.

"Всех на всех" до Нового года

Обмен пленными — третий приоритетный вопрос на переговорах в Париже. Правда, больше всех в нём заинтересован лично Владимир Зеленский. От этого в немалой степени будет зависеть его рейтинг. В дипломатических кругах утверждают, что он намерен договориться о возвращении на родину большинства заложников с территории России, аннексированного Крыма и ОРДЛО. Более того, украинский президент надеется согласовать и дату обмена, и "формулу". В идеале — "всех на всех" до Нового года. При этом списки лиц, удерживающихся в России и Крыму, известны, но тех, кто в плену на Донбассе, нет. Боевики этой информации не дают, потому что хотят получить не только участников войны на востоке страны, но и людей, не имевших к ней отношения (в прошлые обмены уже попали люди, осуждённые за преступления, совершённые до 2014 года).

На Майдан. Главы трёх парламентских фракций — "Европейской солидарности", "Батькивщины" и "Голоса" — позвали людей на Майдан

Эксперты говорят, что в вопросе обмена пленными Владимир Зеленский готов идти на уступки. Например, боевикам могут передать представителей спецподразделения "Беркут", которые подозреваются в расстрелах на Майдане 20 февраля 2014 года. Кроме того, президент согласен забирать из ОРДЛО людей по составленному террористами списку, а в нём под видом пленных могут оказаться и бывшие боевики. Таким образом они смогут не только избежать ответственности за военные преступления, но при необходимости совершить теракты "по звонку" в свободной части страны.

Остановить огонь

Наверняка в Париже поднимут и вопрос о прекращении огня на Донбассе. Зеленский может попытаться решить его путём дальнейшего разведения войск вдоль всей линии соприкосновения. По информации Фокуса, и украинская сторона, и боевики к этому уже готовы. Впрочем, пойти на уступки президенту Украины в этих вопросах Россия и боевики могут лишь в случае, если и он пойдёт на уступки. "Боевики ждут восстановления транспортного сообщения с ОРДЛО, возобновления социальных выплат и частичной отмены блокады, — считает Руслан Бортник, директор Украинского института анализа и менеджмента политики. — А Россия — пролонгации закона об особом статусе Донбасса. В этом случае, скорее всего, новый закон (о чём ранее заявлял Зеленский) писать не станут".

Всё дело в санкциях

Не исключено также, что в Париже стороны вовсе ни о чём не договорятся. В таком случае Владимир Зеленский, вероятно, будет настаивать на втором этапе переговоров об обмене пленными и прекращении огня. При этом Россия всё равно извлечёт пользу. Сам факт её участия в "нормандском формате" позволит Путину продемонстрировать Европе, что Кремль готов на уступки, пусть и минимальные, по Донбассу. Для России это особенно важно накануне рассмотрения вопроса о продлении европейских санкций в отношении её. "Не исключено, что под Новый год Россия таки получит подарок под ёлку в виде снятия санкций", — считает Руслан Бортник.