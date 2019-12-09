Колеблющиеся союзники и неожиданный МВФ. Иностранные СМИ — о перспективах нормандской встречи

Американское издание NBC News пишет о том, что от предстоящих переговоров в Париже зависит очень многое. Встреча будет проходить под председательством президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель, но у главы РФ Владимира Путин и украинского президента Владимира Зеленского будет и частная встреча.

"Конечная цель переговоров: ввести в действие шаткое прекращение огня 2015 года, известное как Минское соглашение, в качестве первого шага к прекращению конфликта", – пишет издание.

Автор статьи, ссылаясь на слова директора Центра "Новая Европа" Алены Гетьманчук, указывает, что "многое будет зависеть и от того, получит ли Путин то, чего желает – рычаги влияния не только на восток Украины, но и на всю страну в целом".

Издание ожидает, что Путин и Зеленский по завершению переговоров выступят с заявлением о приверженности Минским соглашениям, а также поиску путей их реализации.

"По крайней мере, это могло бы принести хоть немного спокойствия, если не окончательный мир", – говорится в статье.

Еще одно американское издание ABC News считает, что "сложно представить более высокие ставки", чем те, что будут в сделаны в Париже.

"Произойдет первая личная встреча Зеленского и Путина. Также президент Украины отправится на переговоры без собой поддержки США, один из организаторов переговоров Макрон недавно призывал возобновить сотрудничество с РФ, а Меркель была раскритикована Зеленским во время телефонного разговора с Трампом", – пишет издание.

Зеленский может пойти на слишком много уступок Путину, что может привести к негативной реакции со стороны украинцев, считает автор. Но самой большой проблемой для Киева все же называют Эммануэля Макрона, который не так давно заявлял о "смерти мозга НАТО" и призывал к возобновлению отношений с Россией.

Но, несмотря на трудности, Украина все еще пользуется поддержкой Евросоюза, крупнейшего иностранного донора, а Меркель решительно поддерживает санкции против РФ.

Правда, "долгосрочные экономические интересы Германии являются постоянной проблемой для Украины".

Британский The Guardian подчеркивает, что встреча при посредничестве Франции и Германии направлена урегулирования пятилетнего конфликта между Россией и Украиной, чьи лидеры не встречались с 2016 года.

"Существует обеспокоенность из-за колеблющейся решимости среди союзников Украины, сдерживающих российскую агрессию, включая неумолимое влечение президента США Дональда Трампа к Путину и высказывания Макрона о том, что РФ не является врагом НАТО", – пишет издание.

Также центральное место в переговорах занимают "тонкости Минских соглашений", среди которых возвращение границы с Россией под контроль Украины, проведение выборов в оккупированных регионах и разоружение незаконных формирований.

"Но последовательность этих шагов остается спорной", – подчеркивается в материале.

Судя по преобладающему тону, в иностранных СМИ ждут не слишком многого от предстоящих переговоров. И не верят, что встреча может быть прорывом в разрешении конфликта, заявляя, что наилучший возможный результат – это снижение напряженности.

В то же время сообщается, что Зеленский зарекомендовал себя как способный и оптимистичный политик, добившийся убедительной победы на выборах.

Аналитическое издание Financial Times пишет, что в переговорах между Украиной и Россией действительно есть прогресс, но вряд ли предстоящая встреча завершится прорывом.

В статье отмечается, что Зеленский сделал мирные переговоры своим главным приоритетом. Он заключил соглашение о временном прекращении огня на Донбассе, провел обмен пленными и согласовал отвод войск вдоль линии фронта. Россия участвовала во всех трех инициативах Киева, вселяя надежду на то, что, возможно, Москва захочет завершить дорогостоящую войну и убрать международные санкции.

"Но, можем ли мы ожидать прорыва? На самом деле, нет", – пишет издание.

По мнению автора, основным камнем преткновения будут местные выборы на оккупированных частях Донбасса.

"Зеленский по-прежнему настаивает на выводе всех вооруженных групп из спорных районов и контроле над границей, возможно, с помощью Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, до проведения выборов. Москва вряд ли согласится на это", – говорится в статье.

Также отмечаются и колебания со стороны союзников Украины – США, Франции и Германии.

Еще одним сложным вопросом на встрече будет транзит российского газа через Украину.

"Украина хочет подписать 10-летнее соглашение, стоимостью 2–3 млрд долларов. А Россия настаивает на документе, срок действия которого будет ограничиваться 1 годом", – подытожили в материале.

France 24 написали о вече, которое проходило 8 декабря в Киеве. Издание сообщило, что на митинг собралось около 5 тыс. человек, а акцию протеста возглавил политический противник президента Владимира Зеленского Петр Порошенко.

"Митингующие предупредили президента, чтобы он не поддавался давлению со стороны президента России Владимира Путина, во время встречи в Париже", – пишет издание.

Также сообщается, что демонстранты держали плакаты с лозунгами, "Нет капитуляции", "Держись подальше от Москвы" и так далее. Автор подчеркивает, что Путин и Зеленский встретятся впервые.

Как отмечает New York Times, в преддверии переговоров в Париже, Киев все же получил хорошую новость. МВФ согласовал с президентом Владимиром Зеленским выделение Украине нового транша в размере 5,5 млрд гривен.

"Таким образом МВФ может развеять разговоры о широко распространенной коррупции в Украине, которые ведутся в рамках расследования импичмента в США. Помощь также поступила в критическое время, если брать во внимание предстоящие переговоры в нормандском формате", – пишет издание.

В статье отмечается, что ранее помощь от МВФ не была согласована, так как Фонд требовал гарантий того, что украинское правительство вернет деньги, которые были, по информации, изложенной в статье, украдены Игорем Коломойским до национализации "ПриватБанка". Предполагается, что Зеленский согласился вернуть средства. При этом в заявлении МВФ говорится, что "крайне важно защитить результаты, достигнутые в вопросе очистки банковской системы, а также возместить крупные потери налогоплательщиков на основании банковских резолюций".