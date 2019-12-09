В Раде приняли 100 законов. Разумков рассказывает о главных достижениях нардепов

По случаю принятия Верховной Радой сотого закона, спикер Димирий Разумков напомнил, каким законотворчеством все это время занимались народные депутаты.

Соответствующий видеоролик Разумков опубликовал у себя в Facebook.

Для удобства все принятые законы сгруппировали по блокам.

В первый блок вошли "антикоррупционные" и контроллирующие власть законы. Среди них – процедура импичмента президента, обличительство коррупционеров, прослушка для НАБУ и ГБР, а также возвращение ответственности за незаконное обогащение.

Второй блок – "развитие бизнеса и улучшение инвестклимата". Принятые законы – демонополизация производства спирта, инвесторы могут создавать концессии, устранение черных регистраторов.

Третий блок – "справедливая правовая система". Перезагрузка Верховного Суда, перезагрузка прокуратуры (переаттестация прокуроров), перезагрузка НАПК.

Четвертый блок – законы, направленные на улучшение оборонспособности страны, среди которых предоставление статуса УБД бойцам-добровольцам, имплементация "Плана обороны страны" и система боевых званий согласно стандартам НАТО.

Пятый блок – "инфраструктура". Создан независимый оператор ГТС (анбандлинг "Нафтогаза"), введены станции весового дорожного контроля для фур, созданы условия для наполнения дорожного фонда.

Последний, шестой блок – "социальная защита". Среди законов – перевозка детей исключительно в автокреслах и усиление ответственности за фальсификацию лекарств.

Самым же главным из принятых законопроектов Разумков посчитал закон о депутатской неприкосновенности: "Говорили многие, а сделали мы".

"Это только часть запланированной работы. Рада не будет останавливаться, Рада будет продолжать менять страну", – подытожил Разумков.

Как ранее сообщал Фокус:

Премьер Алексей Гончарук заявил в недавнем интервью, что вопрос по эффективности министерств в правительстве будут ставить в феврале, но пока для чьих-либо отставок нет оснований.