Зеленский не перешел "красные линии". Как под ОП встретили завершение встречи нормандской четверки

Участники акции "Варта на Банковой" заявили, что предотвратили быструю капитуляцию президента Владимира Зеленского перед Россией. Об этом сообщает корреспондент Фокуса.

Митингующие под Офисом президента смотрели трансляцию пресс-конференции лидеров нормандской четверки.

"Зеленский не перешел главных красных линий", - заявил один из выступающих со сцены.

Глава Нацкорпуса Андрей Билецкий заявил, что Зеленскому не удалось доказать, что он не лох, а экс-нардеп и один из лидеров "Движения сопротивления капитуляции" Андрей Левус призвал активистов мобилизоваться и переходить в наступление.

"Мы встретимся с вами еще на Майдане и под Верховной радой. Но в конце концов мы встретимся с вами на руинах Кремля", - прозвучало со сцены.

Участники акции заявили, что и дальше будут выходить на подобные мероприятия. В частности, они собираются выйти на митинг в день, когда Верховная Рада будет рассматривать закон об особом статусе ОРДЛО.

Напомним, сегодня состоялась первая за три года встреча нормандской четверки. Лидеры четырех стран подтвердили действие минских соглашений и договорились снова собраться через четыре месяца. За это время должен состояться отвод войск еще на трех участках, произойти обмен пленными и продлен закон об особом статусе ОРДЛО. Принятые договоренности записаны в итоговом коммюнике.