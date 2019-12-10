Новые участки разведения сил на Донбассе станут гуманитарными зонами, – Загороднюк
Глава Министерства обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что новые участки разведения сил и средств на Донбассе станут гуманитарными зонами. Об этом сообщил министр в Facebook.
Так, речь идет о тех участках разведения сил, о которых договорились участники "нормандского саммита". На этих территориях будут обустроены новые пункты пересечения линии разграничения на Донбассе.
"Договорились о трех новых участка разведения до марта. Разведение по всей линии, как хотела Россия, не будет", – написал Загороднюк.
Также он добавил, что новые зоны помогут улучшить жизнь людей в зоне разграничения.
"Важный момент: эти три участка должны стать гуманитарными зонами, которые позволят обустроить переходы и переезды и улучшить жизнь людей в зоне разграничения. Должны теперь определить оптимальные варианты. И у нас будет время на подготовку", – добавил руководитель ведомства.
Как ранее сообщал Фокус:
- Ранее Загороднюк заявлял, что возврат Россией кораблей – это выполнение решения Морского трибунала. Министр уточнил, что возврат захваченных кораблей не является актом доброй воли России.
- Также глава Минобороны сообщал, что Украина идет к полной отмене призыва в армию. Министр обороны назвал профессиональную армию в стране персональной целью.