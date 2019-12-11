В Украине создан Офис финансового контроля, – Гончарук

В Украине создан Офис финансового контроля.

Об этом написал премьер-министр Алексей Гончарук в Telegram.

По его словам, новый орган создается правительством на базе Госаудитслужбы, которая передает по наследству свое имущество и функции. При этом ее штат будет сокращен на 30%.

"Только что правительство создало Офис финансового контроля. Он защитит граждан и добросовестный бизнес от финансового мошенничества, а Украина как государство станет предсказуемой и надежной в распоряжении публичными финансами", – заявил Гончарук.

Премьер также считает, что Украине необходим современный и профессиональный финансовый контроль.

Как ранее сообщал Фокус:

Государственная аудиторская служба, реорганизованная из Государственной финансовой инспекции, начала свою работу в 2016 году.