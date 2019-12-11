Зеленский призвал Европейский совет продлить антироссийские санкции

Между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Европейского совета Шарлем Мишелем состоялся телефонный разговор. Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Отмечается, что беседа состоялась накануне заседания Европейского совета, в ходе которого, как ожидается, лидеры ЕС обсудят тему продления экономических санкций против РФ.

"Зеленский проинформировал Мишеля о возобновлении после трехлетней паузы процесса мирного урегулирования конфликта с РФ на Донбассе и основных итогах саммита в нормандском формате, который состоялся 9 декабря в Париже", – рассказали в пресс-службе.

Зеленский выразил надежду, что ЕС пролонгирует санкции против России.

"Рассчитываю, что лидеры государств – членов ЕС будут сохранять единство в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также в продолжении санкционного давления на РФ до полного выполнения Минских договоренностей и восстановления территориальной целостности Украины", – сказал он.

Кроме того, Зеленский подтвердил, что Украина будет оставаться надежным партнером в вопросе транзита газа, и поблагодарил ЕС за поддержку в трехсторонних переговорах.

В свою очередь, президент Европейского совета подтвердил готовность Евросоюза оказывать необходимую помощь во внедрении евроинтеграционных реформ.

Тем временем, брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк написал в Twitter, что Евросоюз 12 декабря продлит крымские санкции против России.

"По прогнозам чиновника Евросоюза, завтра санкции в отношении России, как ожидается, должны быть продлены на шесть месяцев" – написал Йозвяк.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала президенту Украины Владимиру Зеленскому, что сохранит санкции против России.