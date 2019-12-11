"Охматдет" достроят раньше на 4-5 месяцев

В среду, 11 декабря, президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №2505 о внесении изменений в госбюджет на 2019 год. Это позволит достроить новый корпус детской больницы "Охматдет" на 4-5 месяца раньше.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Отмечается, что документ перераспределяет средства в сумме 200 миллионов гривен из Фонда президента Украины по поддержке образования, науки и спорта на расходы по бюджетной программе Министерства здравоохранения "Реализация государственного инвестиционного проекта "Строительство современного лечебно-диагностического комплекса Национальной детской специализированной больницы "Охматдет".

Этот закон сможет ускорить достройку детской больницы на 4-5 месяцев, а новый корпус может быть запущен уже в следующем году.

Как ранее сообщал Фокус:

Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект №2505 28 ноября. 6 декабря парламент принял его во втором чтении.

Первая часть нового корпуса "Охматдета" была открыта в апреле этого года.