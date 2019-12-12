Военные медики и волонтеры. Кто еще подозревается в убийстве Шеремета

Одной из подозреваемых в деле об убийстве Павла Шеремета, помимо Андрея Антоненко, стала волонтер Юлия Кузьменко. Правоохранительные органы якобы подозревают, что именно она заложила взрывчатку под автомобиль журналиста 20 июля 2016 года.

Юлия Кузьменко – военный медик и волонтер. В ее Facebook-аккаунте указывается в качестве последнего места работы ДУ Научно-практический центр детской кардиологии и кардиохирургии МОЗУ, должность – заведующая отделением рентгенангиографии и эндоваскулярной хирургии.

Также Кузьменко работала в Национальном институте сердечно-сосудистой хирургии имени Н.М Амосова. Она закончила Национальный медицинский университет имени А. А. Богомольца.

Судя по имеющейся информации, Кузьменко занялась волонтерской деятельностью в 2014 году, когда началась война на Донбассе. Юлия Кузьменко недавно поделилась фотографиями с бойцами 92 бригады, которым привезли бронежилеты до отправки военных в АТО.

"Ближайшие 6 лет мы все проживем одной большой, извиняюсь за юмор – "шведской" семьей", – подписала фото Кузьменко.

Позже Кузьменко занимала активную антипрезидентскую позицию, критикуя в соцсетях Владимира Зеленского, а также участвуя в протестах под Офисом президента. Она поддерживала и ветерана АТО Инну Геращенко (позывной "Пума"), которую подозревают в соучастии в покушении на убийство бизнесмена в Ивано-Франковской области в 2018 году. Кузьменко, судя по всему, приходила на одно из судебных заседаний по делу Геращенко.

Поддерживала Юлия Кузьменко также известного волонтера Марусю Зверобой (Елену Самбул), которая выступила с резкой критикой в адрес президента Зеленского. После этого к Зверобой пришли следователи ГБР с обысками.

У Антоненко и Кузьменко есть общий знакомый. Кроме этого, фигурантом в деле является и Петр Киян – ветеран АТО, который добровольцем вступил в ряды украинской армии. Он является сожителем Юлии Кузьменко и также как она занимал активную гражданскую позицию. С ним активно общались все подозреваемые по делу.

Третьей подозреваемой в деле стала медсестра одного из парашютно-десантных батальонов 25 бригады ДШВ ВСУ Яна Дугарь. По версии следствия, она за несколько дней до убийтсва Шеремета она фотограифрола камеры видеонаблюдения возлее ее дома и место преступления. В профиле в соцсети указывается, что Дугарь изучала курс физической реабилитации во Львовском государственном университете физической культуры имени Ивана Боберского.

Инна и Владислав Грищенко – еще двое подозреваемых в действе об убийстве Шеремета.

Инна Грищенко с позывным "Пума" воевала в Правом Секторе на Донбассе, была тяжело ранена. На войне вышла замуж за сослуживца – Владислава Грищенко. В добровольческом корпусе он занимался разведкой, возглавлял взвод, участвовал в обороне Донецкого аэропорта. Позже заключил контракт с Вооруженными силами как сапер 95 отдельной аэромобильной бригады. Демобилизировался в 2017 году. Владислав Грищенко - неоднократно был судим.

Владислава Грищенко задержали 24 сентября 2019 года, его жену - 5 ноября. По версии следствия, в июле 2018 года они совершили заказное покушение на бизнесмена в городе Косове Ивано-Франковской области. Но тогда взывчатка отвалилась от дниза автомобиля и бизнмен не пострадал. По данным сдествия, тогда использовалась взрывчатка идентичная то, которой был подорван автомобиль Шеремета.