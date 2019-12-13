Убийство Павла Шеремета: Яну Дугарь суд отправил под круглосуточный домашний арест

Печерский районный суд Киева отправил под круглосуточный домашний арест медика 25-й аэромобильной бригады Яну Дугарь. Об этом сообщает корреспондент Фокуса.

Именно о такой мере пресечения просила сторона обвинения. По данным следствия, Дугарь вела наблюдение за домом Павла Шеремета перед его убийством. 15 и 18 июля 2016 года похожая девушка была замечена на камерах видеонаблюдение. Экспертиза подтвердила, что это была Дугарь.

Защита отрицала все обвинения и настаивала на отсутствии в подозрении мотива и цели преступления. Также адвокат утверждал, что в момент подготовки и совершения убийства Дугарь находилась на Донбассе в закрытом военном госпитале в Покровске (с 3 июня по 26 августа 2016 года). В Киев же она якобы впервые попала только в июле 2017 года.

Также сторона защиты утверждает, что 11 июля 2019 года, когда было сделано фото Дугарь для экспертизы, она находилась в Италии. В Украину она вернулась 13 июля.

Дугарь на поруки готовы были взять нардепы от "ЕС" Яна Зинкевич и Михаил Бондарь.

Апелляцию можно подать в течении 5 дней. Сторона защиты уже заявила о готовности обжаловать решение суда.

Как ранее сообщал Фокус:

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в центре Киева в результате взрыва автомобиля по пути на радиоэфир. По версии следствия, взрывное устройство было заложено под днище машины.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Подозреваемых на данный момент пятеро - рок-музыкант и ветеран АТО Андрей Антоненко, врач и волонтер Юлия Кузьменко, медик 25-1 аэромобильной бригады Яна Дугарь и ветераны Владислав и Инна Грищенко.