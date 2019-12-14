Кибероружие станет номером один в мире, – секретарь СНБО

Сфера кибербезопасности – один из важнейших приоритетов деятельности Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов во время встречи с делегацией сотрудников Сената США, сообщила пресс-служба СНБО.

По словам Данилова, защита информации и компьютеров от хакеров очень важна, так как кибероружие в ближайшие годы станет самым мощным видом оружия на планете.

"В следующие пять-десять лет кибероружие станет номером один в мире, даже ядерное оружие отойдет на второй план", – уверен секретарь СНБО.

Он сообщил о работе над новой редакцией Стратегии кибербезопасности, и отметил, что в аппарате СНБО продолжается работа над развитием Национального координационного центра кибербезопасности (НКЦК). Его главными задачами будет прогнозирование и выявление потенциальных и реальных киберугроз.

В свою очередь, американские делегаты отметили, что Украина успершно противостоит кибератакам. Стороны подчеркнули, что кибератаки являются "огромными вызовами" для Украины и США, а также обменялись опытом по их предупреждению.

Как ранее сообщал Фокус:

Ранее Служба безопасности Украины во взаимодействии с представителями Черноморской телерадиокомпании устранила последствия кибератаки на эфирный сервер ТРК.

В Украине задержали иностранца, которого разыскивали сотрудники ФБР и Службы расследования финансовых преступлений (FNTT) США из-за кибермошенничества.