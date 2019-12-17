Джулиани признал, что хотел отставки Йованович с должности посла США в Украине

Личный адвокат президента США Рудольф Джулиани признал, что добивался отставки экс-посла США в Украине Мари Йованович.

Об этом сообщает The New York Times.

В беседах с президентом США Дональдом Трампом, по словам Джулиани, Йованович препятствует не только расследованиям в Украине, которые могут принести пользу Трампу, но и усилиям Джулиани по сбору доказательств для его защиты.

"Есть много причин для ее увольнения", – говорил Джулиани.

Он добавил, что не рекомендовал Трампу или Госсекретарю США Майку Помпео отзывать Йованович.

"Я просто дал им факты. Если бы я был генеральным прокурором, я бы выгнал ее" ,– заявил Джулиани.

Он рассказывал Трампу и Помпео, что Йованович блокирует визы для украинских прокуроров, чтобы приехать в США, чтобы представить доказательства ему и федеральным властям.

Джулиани также утверждал, основываясь на своих собственных интервью с этими прокурорами, что Йованович пыталась заблокировать расследование по Burisma в Украине.

"Я думаю, что пару раз указывал президенту, что я узнал об отказе в выдаче виз", – сказал Джулиани.

"Я мог или не мог передать общие слухи о том, что посольство считалось своего рода неконтролируемым политически партизанским посольством, но это было сплетнями, я не назвал это фактом", – добавил он.

Как ранее сообщал Фокус:

20 мая чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Мари Йованович завершила работу на своей должности за три месяца до официального завершения своих полномочий.

Перед этим сын президента США Дональд Трамп-младший призвал отозвать Мари Йованович с должности посла США в Украине из-за ее критических заявлений в сторону администрации президента.