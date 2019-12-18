Вероятность подписания контракта на транзит газа с 1 января стремится к нулю, – Коболев

Политика
Трехсторонние переговоры по транзиту газа назначены на четверг, 19 декабря

Российский монополист "Газпром" подтвердил свое участие в трехсторонних газовых переговорах в Берлине 19 декабря.

Об этом сообщил источник в украинском правительстве агентству "Интерфакс-Украина".

Вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович накануне сообщил, что очередные трехсторонние переговоры по транзиту газа между Россией, Украиной и Еврокомиссией назначены на четверг, 19 декабря.

При этом, глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев сообщил, что оценивает  вероятность подписания контракта на транзит газа с "Газпромом" с 1 января 2020 года как крайне низкую.

"Можно говорить, что вероятность подписания транзитного контракта с 1 января еще какая-то есть, но очень-очень маленькая. С каждой минутой она стремится к нулю", – сказал он в ходе проходящего отчета компании по реализации плана анбандлинг.

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