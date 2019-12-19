Нардепы от "ОПЗЖ" кнопкодавят книгами и ногами, прикрываясь листовками "Мы за мир"

Нардепы от "ОПЗЖ" Сергей Ларин и Виктор Черный придумали новый способ "незаметного" кнопкодавства, сообщает движение "Честно".

Для того, чтобы не нажимать на зеленую кнопку пальцем, они сконструировали "кнопконажиматель" из книг, который нужно подтолкивают либо ногой, либо рукой.

Над пультом для голосования нардепы прикрепили листовки "Мы за мир" – таким образом не видно факта нажатия на кнопку.

Прибор опробовали в действии вчера, 18 декабря, во время голсования за правку №76 к законопроекту об отмене депутатской неприкосновенности: Ларин, сидя на месте Черного, одной рукой нажал на кнопку, а второй – подтолкнул стопку книг.

В следующий раз Ларин привел в действие механизм уже ногой.

Таким же способом кнопкодавил и Черный, когда в Раде голосовали за правку №28 к проекту закона о НКРЭКУ.

"Честно" также пишет, что депутаты от "ОПЗЖ" – в лидерах среди кнопкодавов (8 человек). Нарушение процедуры голосования ранее фиксировали со стороны Пономарева, Скорика, Нимченко, Григория Суркиса, Макаренко и Кальцева.

Общественное дивжение напоминает, что с 1 ноября 2019 вступил в силу закон о прямой зависимости выплаты нардепам зарплаты от количества участия депутата в голосованиях – плату депутату выдают за заседание в том случае, если он принял участие в 70% голосований.

Если же нардеп пропустил в течение месяца более 30% голосований, он не получает зарплату.

Как ранее сообщал Фокус:

Первым кнопкодавом новой Верховной Рады оказался "слуга народа". Нарушил норму о персональном голосовании мажоритарщик Сергей Литвиненко.

10 сентября в Верховной Раде девятого созыва также был зафиксирован факт кнопкодавства. Внефракционный нардеп Александр Ковалев из Донецкой области проголосовал за другого внефракционного депутата Максима Ефимова.