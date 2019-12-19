Кучма договорился с Грызловым и Сайдиком по скайпу обсудить вопрос обмена пленными

Украина попытается до Нового года освободить хотя бы какую-то часть пленных.

Об этом заявил представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма по итогам переговоров в Минске.

"Встретились с президентом, обсудили результаты, только что я переговорил и с Грызловым... Нужно все-таки попробовать завтра, не откладывая, провести скайп-конференцию по этому вопросу", – заявил Кучма.

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Все же, представитель Украины признает, что освободить украинских пленных может и не получиться, но "нужно сделать все, чтобы до Нового года освободить хотя бы какую-то часть людей.

Отдельно Кучма добавил: "Нам бы хотелось иметь результаты намного лучше, чем мы имеем, но переговорный процесс продолжается".

При этом, еще один представитель Украины в ТКГ Валерия Лутковская на брифинге заявила, что все разговоры о вчерашних провальных переговорах в Минске – не более, чем просто домыслы. На самом деле, стороны не пришли к пониманию по "техническим" причинам.

Как ранее сообщал Фокус:

Глава МИД Вадим Пристайко заявлял, что Украина готова к серьезным компромиссам для того, чтобы забрать максимальное количество пленных украинцев.