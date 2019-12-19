Ермак анонсировал визит госсекретаря США в Украину
В начале января 2020 года в Украину с визитом прибудет госсекретарь США Майкл Помпео.
Об этом в интервью Интерфакс-Украина сообщил помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак.
Предполагается, что после этого визита наступит ясность по вопросу возможного визита Зеленского в США.
Также Ермак добавил, что в американском обществе "есть устойчивое уважение к президенту Зеленскому", причем хорошее отношение к нему ощущается со стороны "представителей обеих партий" США.
Кроме того, он отметил, что в медиапростанстве США "каждый день происходят какие-то вещи, но всем уже понятно, что новая команда и президент Зеленский точно не имеют никакого отношения ко всему этому".
Помимо возможного визита в США, Ермак анонсировал визиты президента Украины в Великобританию и на Восток.
Как ранее сообщал Фокус:
- Вице-премьер по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Киев работает над подготовкой полноценного визита Зеленского в Вашингтон.
- Также он добавил, что несмотря на любые текущие события, "стратегическая природа партнерства между Украиной и США остается непоколебимой".