Рада провалила законопроект о легализации игорного бизнеса

Верховная Рада отклонила законопроект о государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр.

Разработанный Кабинетом министров документ поддержали 213 народных депутата при необходимых 226, передает Gazeta.ua.

После этого Верховная Рада отправила законопроект на доработку для повторного чтения.

Документ предусматривает ограничение количества лицензий, игорных заведений и игрового оборудования.

Также предлагается установить обязательную верификацию игроков при приеме ставок и регистрацию выигрышей в системе онлайн-мониторинга.

Документ предлагает установить специальные игорные зоны для казино и залов игровых автоматов: для казино – это территория пятизвездочных гостиниц, для игровых автоматов – отели от трех звезд.

Как ранее сообщал Фокус:

Выступая на форуме "Диалог власти и бизнеса" 20 июня, президент Владимир Зеленский заявил, что Украине необходимо избавиться от "нафталинового постсоветского регулирования". "Взрослым людям запрещали свободно распоряжаться своим имуществом: землей, валютными ценностями, или запрещали свободно заниматься деятельностью, которая не приносит другим вреда. Например, играть в легальные азартные игры. Все эти запреты должны быть отменены", – подчеркнул он.

В международном холдинге Parimatch утверждают, что легализация игорной отрасли принесет в бюджет Украины порядка 5 миллиардов гривен ежегодно, а также будет способствовать созданию новых рабочих мест, привлечению инвестиций и противодействию коррупции в профессиональном спорте.

Кабмин 29 сентября одобрил законопроект, который предусматривает легализацию игорного бизнеса.